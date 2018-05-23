Россия напомнила Болгарии о гарантиях по газу

Задачи договориться с Болгарией по газовым вопросам на переговорах президента России Владимира Путина с болгарским коллегой Руменом Радевым не стояло, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 23 мая.

«Проявляется по-прежнему заинтересованность Болгарии в том, чтобы быть сопричастной с крупными международными энергопроектами. Это отдельная тема, которая требует гарантий с болгарской стороны. Вы знаете, что существуют проекты, которые сейчас в стадии реализации. Определенный интерес болгарская сторона проявляет, но никаких конкретных разговоров на этот счет не велось», — сказал представитель Кремля.

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Президент Болгарии прибыл с двухдневным визитом в Россию: 21 мая он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым, а 22 мая — в Сочи с Владимиром Путиным. Это была первая встреча президентов России и Болгарии за десять лет.

В беседе с российским премьером Румен Радев выразил надежду на то, что вопрос прямых поставок газа из России по дну Черного моря будет пересмотрен. По его словам, вопрос энергопоставок является для Болгарии и Евросоюза очень важным. Также он предложил построить прямой газопровод, который соединил бы Россию и Болгарию через Черное море.

Строительство газопровода по дну Черного моря было остановлено в 2014 году. «Южный поток» должен был связать Анапский район и болгарский портовый город Варну, однако Россия из-за неконструктивной позиции Евросоюза объявила об отказе от проекта в пользу «Турецкого потока».