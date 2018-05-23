Многодетной матери из Подмосковья вернули потерянный на шествии орден

Матери шестерых детей из подмосковного Королева Марине Дядюн вернули награду, которую она потеряла во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая. Об этом сообщается в релизе пресс-службы губернатора и правительства Московской области, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

По словам женщины, в этом году она вместе с семьей решила принять участие в акции на Красной площади и в первый раз надела свой орден «Материнская слава», который ей вручили ранее в преддверии 8 марта. «Была небольшая давка, и я обнаружила, что медальон потерялся», — рассказала Дядюн.

Отыскал награду житель Москвы Антон Кравец, который в этот день пришел на акцию вместе с 5-летним сыном и поэтому постоянно смотрел вниз. «Увидел на дороге что-то блестящее, поднял, принес домой. Начал искать в интернете название награды. Оказалось, что этот орден выдается только Губернатором Московской области. Я написал письмо на его имя», — пояснил он.

Через три дня мужчине перезвонили, и 22 мая правительство Московской области организовало ему встречу с Дядюн, на которой он смог вернуть многодетной матери ее орден.

Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время подобной награды удостоены 73 многодетные матери Подмосковья. Орден вручается в регионе с 2014 года.

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