Пользователи признали гениальной абсурдную версию королевской свадьбы

Bad Lip Reading / YouTube

Авторы YouTube-канала Bad Lip Reading опубликовали на своей странице на видеохостинге юмористическую озвучку брачной церемонии принца Гарри и Меган Маркл. Абсурдное бракосочетание за сутки увидело более миллиона человек.

Странные изречения полностью повторяют движения губ участников мероприятия, что делает юмористическую зарисовку правдоподобной. К примеру, по мнению авторов канала, пастор мог спросить у пары, кто является их любимым персонажем в «Гарри Поттере». Ответ молодоженов был один — Хагрид, — однако он оказался «неверным».

Также в альтернативной озвучке Гарри дарит невесте золотой моноцикл, она называет этот сюрприз «провалом», а церковный хор поет песни о бикини. Перебивки с недоуменными лицами членов монаршей семьи Великобритании добавляют ситуации правдоподобия.

Пользователи интернета пришли в восторг от озвучки. «Вот это действительно и происходило», — прокомментировал один из подписчиков канала. «Это намного интереснее настоящей церемонии», — поддержал его другой юзер. «Гениально. Просто гениально», — заявил третий комментатор.

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