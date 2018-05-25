В России рассказали о судьбе заподозренных в уничтожении «Боинга» военных

Российские офицеры, о которых идет речь в новом докладе британской организации Bellingcat по гибели «Боинга» Malaysian Airlines под Донецком летом 2014 года, «давно уволены с военной службы». Об этом заявили в Минобороны России, передает агентство «Интерфакс».

В сообщении ведомства отмечается, что Минобороны «не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил». В министерстве отметили, что радиоперехват, который лег в основу расследования, был сфабрикован. «В докладе угадывается почерк Службы безопасности Украины», — отмечается в сообщении.

В докладе исследовательской группы Bellingcat, опубликованном в декабре 2017 года, речь идет об офицере ГРУ Олеге Иванникове с позывным «Орион» и о генерал-полковнике Николае Ткачеве («Дельфин»). Предполагается, что люди с этими позывными, могли обсуждать перевозку комплекса «Бук», из которого мог быть сбит лайнер. В Минобороны назвали доклад Bellingcat дезинформацией и «очередным вбросом».

Материалы по теме Ракетные войны Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?

В британской организации утверждают, что Иванников — действующий сотрудник российского Главного разведывательного управления, в настоящее время «он может находиться в Сирии», передает 25 мая «Русская служба Би-би-си». При этом отмечается, что неофициальное расследование проводилось по открытым источникам, так как официальное ведет международная следственная группа (JIT). Участник расследования Bellingcat заявил на пресс-конференции в Гааге, что «это был человек, непосредственно командующий военными операциями в этом районе».

Британцы не знают звания Иванникова, однако предполагают, что он может «иметь звание не ниже генерал-майора».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!