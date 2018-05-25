Путин напугал мир небывалым экономическим кризисом

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме заявил об угрозе экономического кризиса, которого мир еще не видел. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, к таким последствиям может привести пренебрежение правовыми нормами, срыв действующих договоренностей, а также потеря доверия между партнерами.

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«Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался. И давно уже не сталкивался: он затронет всех без исключения», — сказал Путин.

В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями, предупредил президент.

Он добавил, что нарушение правил становится правилом, а открытость рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода изъятиями и ограничениями, санкциями.

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