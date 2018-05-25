Москва обвинила следствие по «Боингу» в идеологической ангажированности

Предоставленные Москвой материалы по крушению MH17 на востоке Украины были проигнорированы следствием, что говорит об идеологической заданности поиска виновных. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Рассекреченные технические и конструкторские данные ракет системы «Бук», а также результаты натурного эксперимента, проведенного производителем этого типа ракет АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"" были проигнорированы в финальном докладе Совета по вопросам безопасности Нидерландов о технических причинах крушения рейса МН17, а сам он изобиловал нестыковками и неточностями. На эти недостатки мы указывали нидерландской стороне, российские замечания не были учтены. Не принимаются они во внимание и Совместной следственной группой (ССГ), работающей под эгидой Национальной прокуратуры Нидерландов», — указали в российском МИД.

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«В настоящий момент у Генеральной прокуратуры Российской Федерации находятся на рассмотрении еще два запроса об оказании правовой помощи. Тот факт, что ССГ обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьез рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь еще раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных», — заявила Захарова.

В ведомстве также напомнили, что США не предоставили снимки со спутников, о наличии которых заявили сразу после катастрофы.

25 мая в правительстве Нидерландов заявили, что Россия виновна в крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, над Донбассом в июле 2014. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз.

24 мая на пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT) были представлены материалы, согласно которым конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков», один из них — с номером 332 — затем был отправлен на территорию Украины. Именно из него, по версии следствия, был сбит «Боинг».

Ранее в тот же день Минобороны России отказалось признать выводы JIT, заявившей, что «Боинг» был сбит ЗРК «Бук» Вооруженных сил РФ. По версии российской стороны, самолет был сбит из украинской установки, а российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали украинскую границу.

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