Цыганская свадьба оставила владельцев испанского ресторана без денег

Семья румынских цыган отпраздновала свадьбу в испанском ресторане и сбежала, не заплатив, сообщает РИА Новости.

Торжество проходило в одном из ресторанов в испанском муниципалитете Виверо. На него были приглашены 200 гостей, также на свадьбе выступал румынский певец Николае Гуцэ, прилетевший в Испанию на частном самолете. В меню были мерлуза, отбивные из ягненка, вино и виски.

Перед праздником цыганское семейство подписало контракт на проведение торжества и внесло залог 1,5 тысячи евро. Однако на следующий день после свадьбы хозяева ресторана не нашли клиентов. Телефоны, оставленные заказчиками, оказались недоступны. Неоплаченный счет за мероприятие составил более восьми тысяч евро.

Позже удалось найти одну из участниц мероприятия — супругу брата жениха. Она сообщила, что ее муж попал в аварию, а затем — что он уехал за деньгами в Румынию.

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Владельцы ресторана обратились в полицию. Выяснилось, что семья давно проживала в Виверо в местной румынской общине, но сведений об источниках дохода семейства или зарегистрированном месте жительства не обнаружили. Полицейские обратились за помощью к властям Румынии. Предполагается, что недобросовестные клиенты уехали на родину.

В мае в Хакасии неизвестные разгромили населенный преимущественно цыганами поселок Кулацкий в районном центре Усть-Абакан. Причиной погрома, по мнению жителей поселка, могла стать гибель приезжего из райцентра во время драки с местными жителями.

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