Ученые убедились в бесполезности Tinder для поиска случайного секса

Приложение для поиска краткосрочных сексуальных отношений Tinder не выполняет свою функцию. К такому выводу пришли ученые из Норвежского университета науки и технологии (NTNU), пишет EurekAlert!.

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Пользователи Tinder и ему подобных приложений более открыты для краткосрочных, случайных сексуальных отношений, но это не означает, что у них больше половых партнеров, утверждает доцент кафедры психологии NTNU Монс Бидикен, проанализировав активность в соцсетях и сексуальное поведение 641 испытуемого.

Ученый пришел к выводу, что приложения просто стали новым способом встретиться. Люди используют приложения для знакомств вместо (либо как дополнительный инструмент) поиска партнера в реальности, и конечный результат примерно такой же.

В сентябре 2017 года эксперты Британской стоматологической ассоциации назвали главную опасность онлайн-приложений для знакомств, которая напрямую угрожает здоровью и жизни пользователей. По их утверждению, Tinder провоцирует пользователей на случайные половые связи, в частности занятия незащищенным оральным сексом. Последний является одним из основных путей распространения папилломавирусов человека.

Tinder — запущенное в 2012 году американское приложение, позволяющее по геолокации искать новых знакомых. Основные действия в нем — это так называемые свайпы (проведение пальцем в горизонтальном направлении). «Свайп» вправо обозначает симпатию пользователю.

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