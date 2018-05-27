ННК обсудила с руководством КНР проект разработки Пайяхских месторождений

Глава Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов рассказал о проекте разработки Пайяхских месторождений на Таймыре руководству КНР. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя компании.

По его словам, на полях ПМЭФ президент группы ННК Эдуард Худайнатов провел встречу с китайской делегацией во главе с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. «Руководитель ННК рассказал о перспективах развития российской компании и обратил особенное внимание на группу Пайяхских месторождений, которая расположена на полуострове Таймыр в Красноярском крае», — сообщил он. По словам представителя компании, этот инвестиционно привлекательный нефтяной проект вызвал интерес китайской стороны.

ННК планирует начать добычу на Пайяхском и Северо-Пайяхском нефтяных месторождениях на Таймыре в 2023 году.

В декабре 2017 года Эдуард Худайнатов и глава Республики Хакасия Виктор Зимин подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Данный документ стал логичным продолжением взаимодействия бизнеса и региона, в рамках которого созданная ранее Эдуардом Худайнатовым и его партнерами Борисом Варшавским и Александром Бородаевым компания «Коулстар» уже приобрела один из угольных активов в Республике Хакасия и планирует отрабатывать участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения.