Песков ответил на вопрос о перестановках в губернаторском корпусе

Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 мая, уделит внимание региональной проблематике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом передает РИА Новости.

«Сегодня работает в Москве президент. Очень лаконично вам сообщу, что сегодня президент будет заниматься региональной проблематикой. Каким образом — мы вам будем уже в ближайшее время сообщать. Каких-то деталей пока сейчас не буду преждевременно давать», — сказал Песков.

Представитель Кремля отказался прокомментировать сообщения СМИ о том, что Путин в ближайшее время проведет серию встреч с губернаторами, которые осенью планируют пойти на выборы.

Ранее понедельник Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Носов.

О своем решении подать в отставку по собственному желанию также объявил глава Якутии Егор Борисов.

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