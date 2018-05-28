Глава сибирского села решил спор с депутатом при помощи ножа

Следователи проводят проверку по факту нанесения ранений депутату Зеледеевского сельсовета Красноярского края главой администрации сельсовета. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального отделения Следственного комитета (СК).

«Поступило сообщение о том, что в поселке Зеледеево Емельяновского района в ходе словесного конфликта глава администрации Зеледеевского сельского совета поселка имевшимся при себе ножом причинил ножевые ранения лица и руки депутату сельского совета», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, инцидент произошел в доме у депутата, куда глава администрации сельсовета пришел с несколькими людьми. Депутату госпитализация не потребовалась.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

13 мая стало известно, что кубанские следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Анапы, который подозревается в убийстве своего знакомого и незаконном обороте оружия.

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