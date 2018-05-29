Футболист «Спартака» отказался выступать за сборную России

Камерунский защитник молодежной команды «Спартака» Одри Йола Зепатта отказался выступать за юношескую сборную России. Его слова приводит Journal du Cameroun.

«Моя первая цель — пробиться в первую команду "Спартака". Вторая — защищать свою страну. Мне предлагали российские спортивные функционеры играть за юношеские сборные, но я вежливо отклонил это предложение», — заявил Зепатта.

По словам 19-летнего защитника, он рассчитывает играть за национальную команду Камеруна. «Я поддерживаю контакт с главным тренером молодежной сборной Камеруна Усману Кристофером. Если бы не травма, то я был бы в команде. Родители воспитали меня патриотом свой страны», — добавил он.

Зепатта перешел в «Спартак» в февраля 2017-го из камерунского клуба «Юниверсал Старс». В минувшем сезоне футболист провел за красно-белых в турнире молодежных команд 10 матчей.

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