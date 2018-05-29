Мстительная россиянка затопила квартиру бывшего парня и сожгла его машину

В Томске осудили девушку, которая после расставания с парнем затопила его квартиру, сожгла машину, а затем напала на сотрудника полиции и повредила ему глаз. Об этом во вторник, 29 мая, сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, весной прошлого года 27-летняя девушка рассталась со своим бойфрендом и решила ему отомстить. Воспользовавшись вторым ключом, она проникла в его квартиру, разбросала вещи хозяина и его новой подруги, выбросив часть в окно, затем открыла краны с горячей водой и ушла.

В то же время за несколько месяцев до этого осужденная подожгла машину экс-любовника и пыталась сжечь его гараж. Когда к ней пришел участковый с просьбой последовать в участок, чтобы дать объяснения, девушка распылила в лицо полицейскому газ из баллончика. Тот получил химический ожог глаз.

Томичке было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище и применении насилия к представителю власти. Суд приговорил ее к 3,5 годам колонии общего режима.

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