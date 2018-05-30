Украинский чемпион уехал на заработки в Польшу и умер

Чемпион Украины по мас-рестлингу и бронзовый призер Кубка Мира-2017 Владислав Минич умер в Польше, где находился по работе. Об этом сообщается на официальной странице Федерации мас-рестлинга в Facebook.

По информации украинских СМИ, причиной смерти атлета стал оторвавшийся тромб.

В Федерации также рассказали, что столкнулись с проблемой доставки спортсмена из другой страны. Чтобы перевезти тело атлета на родину, семья должна заплатить больше 160 тысяч рублей. Объявлен сбор средств.

Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии. Согласно правилам, спортсмен должен вырвать палку из рук соперника. Его ноги при этом упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах.