Бренд осудили за прославление депрессии

Американская ювелирная марка Ban.do выпустила украшения-подвески, изображающие слова anxiety, depression и bipolar («тревожность», «депрессия», «биполярное расстройство»), сообщает The Independent.

Пользователи социальных сетей обвинили дизайнера и производителя в «романтизации душевных болезней». В ответ Джен Готч (Jen Gotch), основательница бренда, заявила, что выпустила украшения с целью пробудить у потенциальных клиенток интерес к теме душевных заболеваний и психологических расстройств и дать повод к обсуждению этой проблемы.

«Я сама боролась с душевными заболеваниями большую часть моей жизни, поэтому я знаю, как это сложно, — и с личной, и с профессиональной точки зрения», — написала Готч в своем обращении к пользователям на сайте бренда.

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Прибыль от продажи украшений будет перечислена в фонд Bring Change to Mind — некоммерческую организацию, которая борется со стигматизацией в обществе людей, страдающих душевными болезнями и психологическими расстройствами.

В январе корпорация-производитель ноутбуков и компьютерной техники Dell выпустила коллекцию украшений из золота 585-й и 750-й пробы, полученного при переработке материнских плат старых компьютеров. Дизайн колец и серег, а также мужских запонок разработан в сотрудничестве с актрисой Никки Рид и ее брендом одежды и аксессуаров Bayou With Love. «Мне кажется, такая инициатива выводит людей из зоны комфорта и позволяет им использовать сырье вторично или после переработки, — сказала Никки Рид.

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