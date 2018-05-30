Создан фильм с подстраивающимся под зрителя сюжетом

Британский ученый из университета Ноттингема Ричард Рамчерн создал фильм, который меняет сюжет в зависимости от проявляемого зрителем интереса. Развитием истории картины управляет программа, получающая сигналы от гарнитуры, считывающей активность мозга, пишет Daily Mail.

Лента получила название «Момент». Ее длительность составила 27 минут. Действие «Момента» разворачивается в антиутопичном будущем, в котором искусственный интеллект становится главной опасностью для человечества.

«Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная мной система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания», — объяснил Рамчерн.

Премьера ленты запланирована на 7 июня.

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