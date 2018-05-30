Сирийский командир опроверг наступление ИГ на Пальмиру

Полевой командир сирийской армии опроверг информацию о наступлении боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) на Пальмиру. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Ни одна из позиций сирийской армии в провинции Хомс не подвергалась нападениям ИГ или кого-нибудь другого. Сообщения об этом полностью не верны», — сообщил собеседник агентства. Его имя, должность и звание не называются.

По его словам, последнее наступление на позиции правительственной армии было совершено на прошлой неделе. Атака произошла в районе поселения Хмейма, расположенного в 160 километрах от Пальмиры на восточной границе провинции Хомс.

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Ранее Al-Masdar News написал о начале масштабного третьего наступления в Хомсе, начавшегося в ночь на среду, 30 мая. Отмечалось, что террористы пытались прорвать блокаду в районе Бадия, чтобы продвинуться к Пальмире.

Пальмира была захвачена террористами ИГ в мае 2015 года. В течение двух следующих лет город то переходил под контроль боевиков, то освобождался сирийскими войсками при поддержке России. В марте 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении освобождения Пальмиры от исламистов.

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