Кириенко оценил доверие россиян активистам ОНФ

Более половины россиян доверяют деятельности Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в четверг, 31 мая. Его слова приводит ТАСС.

«ОНФ — это сегодня организация с лучшим в стране соотношением доверия и недоверия», — сказал Кириенко на расширенном заседании центрального штаба движения в Москве.

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Он уточнил, что доверяют ОНФ 53 процента граждан, а не доверяют лишь 2,5 процента.

Вместе с тем Кириенко обратил внимание, что порядка 45 процентов россиян еще не определились со своим отношением к деятельности движения. «Это важнейший ресурс для работы», - подчеркнул он.

26 мая президент Владимир Путин отметил, что активисты ОНФ имеют большой опыт контроля за реализацией майских указов 2012 года. Он призвал продолжить практику гражданского общественного мониторинга и контроля. Глава государства также подчеркнул, что правительство и министерства должны быть настроены на максимальную открытость и постоянный диалог с людьми.

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