Кремль призвал главу СБУ ответить за слова

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, обвинивший российские спецслужбы в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, должен отвечать за свои слова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 31 мая.
«Если говорит — он должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть как британские коллеги», — сказал представитель Кремля.
Накануне Василий Грицак заявил, что информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он обвинил Москву в причастности к попытке покушения.
Информация о смерти журналиста появилась в СМИ 29 мая. Сообщалось, что он был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что Аркадий Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.
В МИД РФ назвали инцидент очередной антироссийской провокацией и осудили Службу безопасности Украины за введение в заблуждение всего мирового сообщества.