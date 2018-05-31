Президент «Реала» прокомментировал уход Зидана

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение Зинедина Зидана покинуть пост главного тренера команды. Функционер выступил во время пресс-конференции, собранной Зиданом, его слова приводит Marca.

«После победы в Лиге чемпионов это решение стало неожиданностью. Это грустный день для меня, болельщиков и футболистов. Зидан знает, что я хотел видеть его в команде и как игрока, и как тренера. Я хотел, чтобы он остался навсегда, хотел убедить его в этом. Но я понимаю, что это его окончательное решение. Я лишь хочу напомнить ему, что этот клуб — его дом и семья», — заявил Перес.

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31 мая Зидан собрал пресс-конференцию, на которой объявил о прекращении сотрудничества с «Реалом». По его словам, он пошел на этот шаг, чтобы команда продолжила побеждать. «Клубу нужны перемены, новый подход и рабочие методики», — уверен француз.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. Мадридцы под его руководством завоевали девять трофеев, в том числе три раза подряд стали победителями Лиги чемпионов.

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