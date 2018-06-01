Германия отбила новую попытку заблокировать «Северный поток-2»

Суд немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания отклонил жалобу экологов на проект «Северный поток-2», сообщает «Интерфакс».

Проект направлен на удовлетворение общенародного интереса в обеспечении надежных поставок природного газа по доступной цене. Для строительства газопровода не обязательно иметь разрешения всех стран, вовлеченных в процесс согласования, считает суд.

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Экологи из NABU (Naturschutzbundes Deutschland, «Союз охраны природы и биоразнообразия Германии») пытались оспорить разрешение Горного ведомства Штральзунда на возведение «Северного потока-2» в территориальных водах Германии и на суше.

Строительство газопровода стартовало в Германии в начале мая. На наземном участке будущей магистрали в городе Лубмин в земле Мекленбург — Передняя Померания начались работы по закладке фундамента приемной станции, а также здания техобслуживания.

Кроме Германии, разрешения на строительство и эксплуатацию выдала Финляндия. Также ожидаются разрешения России, Швеции и Дании.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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