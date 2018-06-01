Японец облачился в мини-юбку и ударил ребенка

В японском городе Саппоро, префектура Хоккайдо, задержали 50-летнего мужчину в мини-юбке, который напал на мальчика. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Пострадавший рассказал, что играл в парке, когда к нему подошел человек в мини-юбке. Голову незнакомца украшали парик и тиара. Ребенок утверждает, что мужчина ударил его по затылку. Его показания подтвердили очевидцы происшествия и запись, сделанная камерами видеонаблюдения.

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Во вторник, 29 мая, полиция нашла и допросила подозреваемого. Он отверг обвинения и заявил, что не бил, а лишь погладил мальчика. Несмотря на это, его арестовали. Теперь следствие устанавливает силу удара и пытается выяснить, является ли мужчина в мини-юбке психически здоровым.

В 2013 году сообщалось, что полиция Вологды задержала мужчину, который вышел на улицу в короткой женской джинсовой юбке и без нижнего белья. В беседе с полицейскими он пояснил, что у него есть всего лишь один комплект одежды, но он его постирал.

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