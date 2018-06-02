Роналду объявил партнерам об уходе из «Реала»

Нападающий Криштиану Роналду рассказал партнерам об уходе из «Реала» за несколько недель до финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, португалец не скрывал своих намерений и открыто говорил, что его отношения с клубом накалились. Однако партнеры были удивлены тем, что Роналду намекнул журналистам на уход из «Реала» сразу после победного матча с «Ливерпулем». Некоторые лидеры команды были недовольны высказыванием форварда.

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Отмечается, что руководство мадридского клуба сохраняет спокойствие, однако большинство игроков считают, что Роналду уже сыграл последний матч за «Реал».

Желание португальца покинуть клуб объясняется тем, что руководство поставило перед ним новые условия улучшения контракта. Так, Роналду должен был помочь выиграть еще одну Лигу чемпионов, а также стать обладателем «Золотого мяча». Претендентом на нападающего СМИ называют «Пари Сен-Жермен».

26 мая португалец в составе «Реала» выиграл пятый финал Лиги чемпионов, став рекордсменом турнира. В матче с «Ливерпулем» (3:1) он не сумел отличиться. В составе испанского клуба форвард играет с лета 2009 года. Вместе со «сливочными» он также дважды становился чемпионом Испании.

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