В Кембридже недосчитались чернокожих

Нехватку чернокожих студентов обнаружили в Кембриджском университете в Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph.
В шесть колледжей за последние пять лет поступили менее десяти представителей негроидной расы, а еще в несколько не поступил ни один. Кроме того, четверть колледжей не приняла ни одного чернокожего студента с 2015 по 2017 год.
Как пишет газета, Колледж Святого Эдмунда не удовлетворил ни одну из более 30 заявок на поступление от чернокожих с 2012 по 2016 год. Даунинг-Колледж в 2014-2015 годах получил 37 заявок, но не принял ни одного черного. Всего в Кембридже 31 колледж.
В руководстве университета заявили, что не могут искусственным образом увеличить число меньшинств в учебном заведении. Администрация также посоветовала школам и родителям учеников мотивировать детей поступать в вуз.
В прошлом месяце нехватку чернокожих студентов отметили и в Оксфордском университете. «Многие колледжи принимают так мало черных британцев, что даже данные о поступивших не публикуют. Потому что сами понимают, эти данные покажут, как много еще нужно сделать для достижения равноправия на уровне высшего образования», — сказал Дэвид Лэмми, чернокожий политик, выступающий за расовое многообразие в британских вузах.