Мужчину возненавидели за неумение правильно есть шоколад

Журналистка издания Weekly Standard Хейли Берд (Haley Byrd) высмеяла своего парня, который первый раз в жизни попробовал шоколад Kit Kat. О неудачном эксперименте она рассказала в Twitter.

«"Мне кажется, я никогда раньше не ел Kit Kat", — сказал мой парень до того, как сделал ЭТО»

В нулевые создатели Kit Kat устраивали целую рекламную кампанию, чтобы наглядно показать правильный способ употребления их шоколада: нужно разламывать плитку на несколько отдельных батончиков и съедать их по одному. Однако мужчина решил откусить ее ровно посередине.

Твит Берд быстро набрал вирусную популярность, и пользователи принялись издеваться над парнем. В частности, шутники массово посоветовали журналистке расстаться с возлюбленным.

«Брось его»

«Дай ему перерыв (в отношениях с тобой)»

Некоторые даже сравнили парня с персонажем сериала «Сайнфелд» Джорджем Костанзей, который ел Snickers с помощью ножа и вилки.

Кроме того, по крайней мере один человек признался, что поедает Kit Kat таким же варварским способом, что и парень Берд.

Ранее пользователи сети посмеялись над собакой, которую превратила в чудовище функция панорамной съемки в смартфоне.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!