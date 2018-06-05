Новейший российский боевой лазер поместили в фургон

Российское акционерное общество «Астейс» создало фургон, в котором будет использоваться новейший российский боевой лазер «Пересвет». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя предприятия, в настоящее время в российских силовых ведомствах используются более 2,5 тысяч бронированных автомобилей «Астейс».

В начале мая заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал, что лазерный комплекс «Пересвет» начали модернизировать. Он предположил, что комплекс будет готов к демонстрации «в ближайшие два-три года».

Президент России Владимир Путин объявил о разработке боевого лазерного комплекса в марте 2018 года во время послания Федеральному Собранию. Тогда же были показаны кадры, где запечатлено это оружие. Установка получила название «Пересвет».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!