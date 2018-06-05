Названа новая причина ухода Зидана из «Реала»

Французский тренер Зинедин Зидан покинул «Реал» из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Специалист был заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Эдена Азара, однако Перес отказал ему в этом. В то же время президент «Реала» хотел приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, хотя Зидан был доволен игрой основного голкипера Кейлора Наваса.

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В ответ на действия Переса француз якобы заявил: «С меня хватит. Теперь вы будете заботиться о команде».

31 мая Зидан объявил об уходе из «Реала». На пресс-конференции тренер заявил, что «команда должна продолжать выигрывать и ей для этого нужны перемены». По информации испанского издания AS, Зидан покинул клуб из-за проблем с продлением контрактов Криштиану Роналду и Гарета Бейла.

Претендентом на его пост СМИ называют тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. При этом «Реалу» придется заплатить 48,5 миллиона евро неустойки, которая прописана в контракте аргентинца.

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