Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП стали доступны на Госуслугах

Электронная услуга Корпорации МСП «Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП» (Бизнес-навигатор) стала доступна на Едином портале государственных услуг. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Корпорации МСП.

В корпорации отметили, что воспользовавшись этой услугой на ЕПГУ, предприниматель или гражданин, который планирует открыть или расширить свое дело, сможет зарегистрироваться на Портале Бизнес-навигатора МСП — информационном ресурсе, который по принципу «единого окна» обеспечивает бесплатный доступ к более чем 90 онлайн-сервисам для создания и развития бизнеса. При этом сервисы Бизнес-навигатора позволяют выбрать нишу для бизнеса и бесплатно рассчитать бизнес-план, определить, в какой точке лучше открыть бизнес, какие направления востребованы в выбранном районе города, узнать о конкурентном окружении. С помощью портала также можно подобрать подходящее помещение для бизнеса.

Кроме того, на Портале Бизнес-навигатора МСП размещена информация для тех, кто хочет открыть бизнес по франшизе. Доступны сервисы, позволяющие предпринимателям собрать информацию о контрагентах: оценить их финансовое состояние, посмотреть результаты проверок и многое другое — оценка проводится по 11 параметрам. С помощью портала можно отслеживать закупки крупнейших заказчиков и принять в них участие.

На портале также доступны готовые решения для различных жизненных циклов компании, ответы на юридические, финансовые и кадровые вопросы, информация о проверках налоговых органов и других ведомств и советы, как их пройти, более 100 шаблонов документов с пояснениями для каждого вида бизнеса.

По данным на начало июня 2018 года, более 560 тысяч малых и средних компаний активно используют Портал Бизнес-навигатора МСП. По прогнозам, к концу текущего года число пользователей портала приблизится к 1 миллиону предпринимателей, а количество субъектов МСП, увеличивших выручку или численность занятых, достигнет полумиллиона.