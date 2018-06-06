Преемник Моторолы разбился на мотоцикле

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Видео: ZloiDead Ivan / YouTube

Командир батальона «Спарта» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Жога (позывной Воха) попал в ДТП и находится в реанимации. Об этом в среду, 6 июня, РИА Новости рассказал заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

На странице «Инцидент Донецк» во «ВКонтакте» указывается, что авария произошла 5 июня. По словам очевидцев, спортивный мотоцикл, на котором двигались Жога и его спутница, врезался в Mercedes. Девушка погибла на месте, молодой человек с многочисленными травмами и переломами был доставлен в больницу.

В республиканском травматологическом центре в Донецке министерству информации ДНР сообщили, что Жога находится в стабильно-тяжелом состоянии.

Жога был назначен командиром батальона «Спарта» после гибели основателя подразделения Арсения Павлова (позывной Моторола). Павлов погиб в октябре 2016 года. В лифте его дома в Донецке сработало взрывное устройство. В руководстве ДНР заявили, что убийство организовала Служба безопасности Украины.

Батальон «Спарта» создан в августе 2014 года. Подразделение участвовало в боевых действиях в районе Славянска, донецкого аэропорта, Дебальцево.

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