Интернет и СМИ
 
Последние новости
Шарапова вылетела с «Ролан Гаррос»
Младенец съел гусеницу и попал в больницу
Москвичам отвели два месяца на покупку последнего iPhone  
Сторонники Эрдогана «аннексировали» Кипр для Турции
«Магический» способ варки яиц произвел фурор в сети
Российским судьям посоветовали не хвастаться роскошной жизнью
Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста
Преемник Моторолы разбился на мотоцикле
Германия выступила против возврата России в G8
Шнуров раскрыл подробности развода с Матильдой
Новости партнеров

Канадцев запугали войной и террором и отсоветовали ехать в Россию на ЧМ-2018

Перейти в «Мою Ленту»

Авторы украинской передачи «Телебачення Торонто» («Телевидение Торонто») назвали болельщиков, собирающихся посетить чемпионат мира по футболу в России, спонсорами войны, преступлений и террора. Свое заявление они опубликовали на официальной странице канала в Facebook.

Провокационное заявление сопровождалось плакатами художника Андрея Ермоленко. На них футбольные символы совмещены с военными: к примеру, окровавленный волк Забивака бьет по человеческому черепу, а на футбольных воротах стоит вооруженный солдат.

«Планируете поехать на чемпионат мира в Россию? Убедитесь, что осознаете, что спонсируете войны, преступления и террор. Самое меньшее, что вы можете сделать до того, как розыгрыш военного кубка начнется, — это поделиться с англоязычными друзьями на Facebook этими плакатами и попросить их распространить их», — прокомментировали администраторы страницы.

Публикация стала вирусной, ею поделилось несколько тысяч человек. «Мощно!» — комментировали подписчики. Некоторых творчество Ермоленко не порадовало: «Вы дебилы?» — раздраженно спросил один их юзеров.

«Телебачення Торонто» — юмористический YouTube-канал, позиционирующий себя как «независимая транснациональная мультимедийная телерадиокорпорация». Его постоянным ведущий — Майкл Щур. Под этим псевдонимом работает украинский журналист Роман Винтонив, который называет свои методы подачи материала «хулналистикой» и «дурналистикой». На блог подписаны почти 200 тысяч человек.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Купивших билеты на ЧМ-2018 украинцев попытались отговорить от поездки в Россию
Британские СМИ выдали кулачные бои в Масленицу за тренировки российских фанатов
Талисману ЧМ 2018 волку Забиваке предложили взять в напарники петуха Пропускаку
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04 5 июня
Джоди Хьюсонтрут

Круче Лоры Палмер

20 лет назад она вышла из дома и не вернулась. С тех пор загадок стало больше
11:35Сегодня

Спрятавший паука во рту парень вызвал омерзение у пользователей сети

10:11Сегодня

Больной раком легких парень семь недель ходил в спортзал и показал результат

08:07Сегодня

Разницу в мужских и женских вкусах показали на теле Хью Джекмана

Интернет и СМИ00:0320 мая

«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»

В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
20:55 5 июня

Киселев окунулся в виртуальную реальность, махнул ногой и стал мемом

19:20 5 июня

Звезда украинского Playboy попалась на проституции в Москве

06:41Сегодня

Зрители пришли в бешенство из-за худобы участников романтического телешоу

Интернет и СМИ00:04 3 июня

«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»

Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
15:49 5 июня

Журналист протестировал еду «на случай конца света» и пожалел

00:03Сегодня

Специалист разгадал способ прослушки любого смартфона

14:08 5 июня

За обход блокировок ввели штрафы

Россия
«Вваливались в камеру чудовища»
В русской тюрьме можно узнать о народе, но нужно взять с собой сало
Граждане высоко оценили деятельность Росреестра
Россияне устроили разборки с медиками из-за умершей у больничной ограды женщины
Казанский супермаркет провалился вместе с колбасным прилавком
Деревня света
Они уехали ото всех и теперь живут в своем мире
Московскую учительницу уволили за поход с классом на спектакль по роману Хаксли
Власти Татарстана отреагировали на раздевание школьницы перед ЕГЭ
Все материалы
Мир
«Проклятых пиндосов винить трудно — их там нет»
Исповедь русского наемника о жизни, смерти и кровавой работе
Германия выступила против возврата России в G8
Сторонники Эрдогана «аннексировали» Кипр для Турции
Еще одна страна захотела в НАТО
Раскрыты планы по приему Украины в НАТО
Трехлетний мальчик выжил после наезда матери на машине
Расстреляли — и хорошо
Коммунизм в действии: кровь, трупы и война в центре столицы
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиВторое пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
ДНР пригрозила Украине морскими «Чебурашками»
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Названы потери российских добровольцев в Донбассе
Украинская писательница пришла в СБУ и рассвирепела из-за русского языка
Киев бросил иностранца на подготовку уничтожения руководства ДНР
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
«МегаФон» применил для трансляции футбольного матча технологию 5G
Миру предрекли новый глобальный кризис
«Аэрофлот» сохранит перевозки в Крым в полном объеме
Знаменитый бренд беглого бизнесмена будет ликвидирован
Чиновники захотели больше денег
Россияне нашли крайних в скачке цен на бензин
Все материалы
Силовые структуры
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Россиянин копал огород и нашел скелет бывшего мужа жены
Москвич обнаружил в своей квартире целый кишлак
Полковник Захарченко вызвался рассказать о пропаже изъятых у него денег
На россиянина завели дело за оправдание терроризма при просмотре телевизора
Все материалы
Наука и техника
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Создана разрушающая человеческий мозг молекула-убийца
Собаки оказались угрозой для человечества
Все материалы
Спорт
В добрый путь
Сборная России снова не смогла победить. Впереди чемпионат мира
Назван самый высокооплачиваемый спортсмен
Украинский художник нарисовал плакаты к ЧМ с волком-убийцей и игрой на кладбище
«Чемпионат» масштабно отметит день рождения перед матчем Россия — Египет
Чемпион мира Карлсен заподозрил Карякина в участии в договорном матче
Игроки из Мексики устроили суточную оргию с 30 проститутками перед вылетом на ЧМ
Уткин поймал Черчесова на вранье
Все материалы
Культура
Кроме войны и голодовки
Выжившая в оккупации и донбасские приключения словака на «Кинотавре»-2018
Оззи Осборн«Я выжил, и это настоящее чудо»
Как московские дружинники приняли Оззи Осборна за сантехника в запое
«Мне интересно все исключительно женское»
В его спектаклях полы моют кровью, а на людей пускают свирепых собак
Режиссер фильма о войне в Донбассе снял свою смерть на видео
Шнуров раскрыл подробности развода с Матильдой
Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост
Совершивший суицид режиссер фильма о «киборгах» работал над новой лентой
Все материалы
Интернет и СМИ
Джоди ХьюсонтрутКруче Лоры Палмер
20 лет назад она вышла из дома и не вернулась. С тех пор загадок стало больше
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»
Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
Спрятавший паука во рту парень вызвал омерзение у пользователей сети
Разницу в мужских и женских вкусах показали на теле Хью Джекмана
Киселев окунулся в виртуальную реальность, махнул ногой и стал мемом
Зрители пришли в бешенство из-за худобы участников романтического телешоу
Все материалы
Ценности
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Бритоголовый шик
В России их считают нацистами. В Британии они иконы стиля
Макияж помог женщинам заработать больше
Сумки дизайнера-самоубийцы разлетелись за несколько часов
Американский дизайнер Кейт Спейд покончила с собой
Девушке прислали лохмотья вместо одежды
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Пилоты посадили самолет с разбитым носом
Ребенок из России серьезно пострадал на кипрском курорте
Решена проблема длинных туалетных очередей в самолете
Мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки
Все материалы
Из жизни
«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Курьер подчинился дверному коврику и насмешил клиентку
Три кота провели 22 дня в смертельной ловушке и выжили
Укус клеща довел британку до лицевого паралича
Крокодил съел издевавшуюся над ним десять лет собаку
Все материалы
Как тебе такое, Илон Маск?
Американский инженер разобрал «Теслу» и неприятно поразился ее качеству
Очень странные легковушки
Автомобили с необычным количеством и расположением колес
Самые популярные машины в 28 странах Европы
Какие автомобили чаще всего покупали европейцы в 2018 году
Интернет-мобили Яндекса
Репортаж: как Яндекс.Авто будет помогать при обгоне и развлекать в дороге пассажиров?
BMW представила внедорожник X5 нового поколения
Новый Peugeot 508 стал универсалом
Tesla показала изображение нового кроссовера
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы