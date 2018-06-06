Канадцев запугали войной и террором и отсоветовали ехать в Россию на ЧМ-2018

Авторы украинской передачи «Телебачення Торонто» («Телевидение Торонто») назвали болельщиков, собирающихся посетить чемпионат мира по футболу в России, спонсорами войны, преступлений и террора. Свое заявление они опубликовали на официальной странице канала в Facebook.

Провокационное заявление сопровождалось плакатами художника Андрея Ермоленко. На них футбольные символы совмещены с военными: к примеру, окровавленный волк Забивака бьет по человеческому черепу, а на футбольных воротах стоит вооруженный солдат.

«Планируете поехать на чемпионат мира в Россию? Убедитесь, что осознаете, что спонсируете войны, преступления и террор. Самое меньшее, что вы можете сделать до того, как розыгрыш военного кубка начнется, — это поделиться с англоязычными друзьями на Facebook этими плакатами и попросить их распространить их», — прокомментировали администраторы страницы.

Публикация стала вирусной, ею поделилось несколько тысяч человек. «Мощно!» — комментировали подписчики. Некоторых творчество Ермоленко не порадовало: «Вы дебилы?» — раздраженно спросил один их юзеров.

«Телебачення Торонто» — юмористический YouTube-канал, позиционирующий себя как «независимая транснациональная мультимедийная телерадиокорпорация». Его постоянным ведущий — Майкл Щур. Под этим псевдонимом работает украинский журналист Роман Винтонив, который называет свои методы подачи материала «хулналистикой» и «дурналистикой». На блог подписаны почти 200 тысяч человек.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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