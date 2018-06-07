Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев

Советский и российский высотный МиГ-31 в сочетании с новой гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал» представляет серьезную угрозу для авианосцев вероятного противника. Об этом пишет журнал Military Watch.

Изначально спроектированный как истребитель-перехватчик, МиГ-31 в последнее время обрел новую сферу применения, став идеальным средством для нанесения ударов вдали от границ России. Если суммировать его дальность полета с возможностями «Кинжала», получается, что под ударом могут находиться объекты на расстоянии более 3,5 тысячи километров от взлетной полосы, отмечают авторы материала.

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Рассматривая характеристики «Кинжала», способного развить скорость, десятикратно превышающую скорость звука, для успешного поражения крупных кораблей будет достаточно простой кинетической энергии удара самой ракеты, даже без учета взрывчатки.

Несмотря на почти 40 лет службы, МиГ-31 остается одним из самых грозных активов российских военных, резюмируют журналисты издания.

«Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты.

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