Сирийская армия решила добить ИГ

Дивизия сирийской правительственной армии направились на восток провинции Дейр-эз-Зор для атаки на позиции террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на военные источники.

Как пишет портал, задачей девятой ударной дивизии будет ликвидация оставшихся на территории Дейр-эз-Зора боевиков ИГ.

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В начале мая американские военные отчитались о захвате пяти лидеров ИГ — четырех иракцев и сирийца, отвечавших за Дейр-эз-Зор. Отмечалось, что это была совместная трехмесячная операция американских и иракских сил.

После этого сирийские власти заявили, что силы возглавляемой США коалиции, которая ведет борьбу с боевиками в регионе, атаковали позиции правительственной армии в провинции Дейр-эз-Зор. В Пентагоне эти сообщения опровергли, сообщив, что не располагают информацией ни о какой военной операции в провинции.

В ноябре 2017 года город Дейр-эз-Зор был полностью освобожден от боевиков террористической группировки. Его блокаду, продолжавшуюся более трех лет, сняли в начале сентября.

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