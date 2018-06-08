Медведев признал кривизну регулирования процессов в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что жесткое регулирование каких-либо процессов не всегда полезно. Соответствующим наблюдением он поделился в ходе конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели». Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 8 июня.

«Как раз, может быть, отсутствие регулирования в ряде случаев, когда это не противоречит общественным интересам, интересам государства, обеспечения безопасности, может способствовать тому, что многие процессы протекают неформально, потому что, когда мы пытаемся все зарегулировать, обычно выходит криво», — сказал Медведев.

Таким образом он прокомментировал вопрос о необходимости законодательно ужесточить контроль над сферой краудфандинга. По словам премьер-министра, «всякие новомодные регуляторные идеи» кажутся ему «иногда правильными, а иногда неправильными».

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что тема упрощения аудита для благотворительных организаций заслуживает внимания.

Впервые о необходимости регулирования краудинвестинга и краудфандинга заявили в Центробанке в 2015 году. Регулятор отмечал, что специальное законодательство необходимо для повышения прозрачности рынка и оперативного реагирования на недобросовестные практики.

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