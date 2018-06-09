В «Аэрофлот» поступил сорок третий SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» получила сорок третий самолет SukhoiSuperjet 100 (SSJ100).Поставка осуществляется в рамках твердого контракта, заключенного «Аэрофлотом» с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе авиаперевозчика.

В авиакомпании отметили, что новый самолет SSJ100 cбортовым номером RA-89111 получил имя «Иван Кожедуб» в честь легендарного советского летчика, трижды героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Самолет начнет выполнять рейсы в рамках маршрутной сети «Аэрофлота» уже в ближайшие недели. Авиалайнер имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 в салоне класса «эконом».

«Аэрофлот», рассказали также в пресс-службе авиакомпании, понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолётном парке до 50 штук. При этом самолеты Sukhoi Superjet100 выполняют и будут выполнять рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.