Напавший с ножом на 11-летнюю девочку задержан

Сотрудники полиции задержали мужчину, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку в подъезде дома. Об этом в субботу, 9 июня, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина имеет судимости за совершение особо тяжких преступлений. В настоящее время в отношении него возбуждено дело о покушении на убийство.

42-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин был задержан в автобусе на трассе М7, пишет «Московский комсомолец». Он пытался уехать из столицы в Нижний Новгород, где ранее проживал. Автобус остановили гаишники по просьбе сыщиков. В кармане куртки Косячкина нашли нож, которым он нанес удар школьнице. По словам мужчины, холодное орудие он всегда носит с собой. Косячкин работал в Москве наборщиком автозапчастей в магазине на Рябиновой улице с зарплатой 26 тысяч рублей, жил в общежитии в Очаково.

Он рассказал полицейским, что гулял, потом потерял память и не смог объяснить мотив нападения на девочку.

Правоохранители предполагают, что его жертвой мужчины стали еще как минимум три девушки.

Рецидивист напал на девочку днем 8 июня, когда та возвращалась домой с прогулки. Школьница вошла в подъезд дома в Очаковском переулке, мужчина проник вслед за ней и нанес ребенку проникающее ножевое ранение. Девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии: у нее задета печень, диагностирована большая кровопотеря.

В следствии отметили, что никаких конфликтов между мужчиной и школьницей не было. Сотрудники СКР выполняют с подозреваемым следственные действия, в ходе которых будет уставлена картина произошедшего, а также выясняют мотивы, побудившие его напасть на ребенка.

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