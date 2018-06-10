Футболист сборной Польши продемонстрировал чудеса реакции и спас журналистку

Защитник сборной Польши Михал Паздан спас от травм журналистку, бравшую у него интервью. Видео появилось на YouTube-канале TVP Sport.

Во время беседы на девушку стала падать стойка с освещением. Футболист вовремя это заметил и ударом ноги отбросил оборудование. Журналистка не пострадала и, поблагодарив спортсмена, продолжила интервью.

На стартующем 14 июня чемпионате мира по футболу в России сборная Польши выступит в группе H, где сыграет с командами Сенегала, Колумбии и Японии. Мундиаль продлится до 15 июля.

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