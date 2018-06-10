Венгрия подняла истребители из-за загадочного украинского самолета

Военно-воздушные силы (ВВС) Венгрии были приведены в боевую готовность из-за украинского самолета, который нелегально вторгся в воздушное пространство страны. Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщает Мукачево.net.

По данным портала, инцидент произошел в районе пункта пропуска Лужники — Берегшурань. Как уточнили венгерские военные, небольшой самолет, следовавший со стороны Украины, около полуночи пересек украинско-венгерскую границу без какого-либо согласования с соответствующими органами.

Материалы по теме В Европу на правах Бангладеш Как Украина интегрируется в европейский рынок труда

Сотрудники венгерской погранслужбы сразу объявили тревогу и сообщили о произошедшем в органы безопасности НАТО. Кроме того, в воздух были подняты многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen. После выполнения нескольких маневров нарушитель покинул воздушное пространство Венгрии.

Отмечается, что это мог быть очередной самолет контрабандистов, который перевозил из Закарпатья в Евросоюз запрещенные товары или нелегалов. Так, по информации портала, в январе 2018 года неподалеку от пограничного венгерского города Ньиредьхаза уже был задержан украинский самолет, который доставил в Венгрию мигрантов.

В феврале сообщалось, что венгерская полиция начала устраивать облавы на украинцев, которые незаконно приобретают венгерские паспорта у местных чиновников. Тогда отмечалось, что все больше украинцев сначала получают прописку в приграничных венгерских селах, а потом и поддельные паспорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!