Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета

Российский и украинский политик Мария Гайдар решила отказаться от полномочий депутата Одесского областного совета. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на проект решения регионального представительного органа.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"», — говорится в документе.

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Очередная сессия облсовета назначена на следующую неделю.

В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником. В сентябре 2016-го она подала прошение о выходе из российского гражданства.

Мария Гайдар — российский и украинский государственный и общественный деятель, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара. В 2009-2011-х годах занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области в период губернаторства Никиты Белых. На выборах 2007 года баллотировалась в Госдуму от Союза правых сил.

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