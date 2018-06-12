Более шести миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России

Более шести миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях по всей стране, посвященных Дню России. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

"Двенадцатого июня по состоянию на 20.30 мск во всех регионах страны в праздничных мероприятиях — шествиях, концертах и фестивалях — приняло участие свыше шести миллионов человек. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено", — сказала она.

Волк добавила, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан принимают участие сотрудники МВД, Росгвардии, народные дружинники, казаки, а также работники частных охранных организаций.

Ранее 12 июня президент Владимир Путин подчеркнул, что День России символизирует «свободную и устремленную в будущее Россию» и добавил, что современную силу страны утверждают ее нынешние граждане.

Дата 12 июня стала праздничной в 1992 году как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998-м президент Борис Ельцин предложил переименовать праздник в День России, но официально название изменилось только в 2002 году.

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