Гаишник использовал пистолет в споре с юридически подкованным россиянином

Andrew Sergeevich / YouTube

В Таганроге двое мужчин вступили в спор с остановившим их машину сотрудником ДПС, в результате которого последний достал табельный пистолет. Видеозапись произошедшего с комментарием к ней опубликована на YouTube пользователем Andrew Sergeevich.

Инцидент произошел в ночь на 11 июня. На записи видно, что остановленный для проверки документов водитель, ссылаясь на законы и правила, отказался выходить из машины и стал снимать общение с полицейским на телефон. Затем, поддавшись на уговоры, мужчина все же покинул авто, передав смартфон пассажиру. На улице патрульный попытался выхватить камеру из рук пассажира и кричал, что снимать его нельзя.

«Мы прошли к машине сотрудника, и он приказал выложить все личные вещи на багажник машины, а также ощупал карманы, — пишет автор подписи к публикации. — После мы прошли к моей машине, и он сказал мне открывать каждую дверь, просвечивал все фонариком в салоне и в двери и трогал все пакеты, тряпки, в общем все, что было в автомобиле... Так было со всеми дверьми и багажником, он, конечно же, ничего не нашел (на что рассчитывал?) и сказал что-то в духе: "Я бы мог закрыть вас и все, надеюсь, в следующий раз такого не повторится". Отдал документы, и все».

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