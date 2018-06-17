Разгонный блок спутника «Глонасс-5» захоронили на орбите

Разгонный блок «Фрегат», на котором запускали спутник «Глонасс-5», захоронили на орбите. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны в воскресенье, 17 июня.

«Фрегат» увели на орбиту высотой более 19,2 тысячи километров при помощи двух включений двигательной установки.

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-5» и разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Плесецк в 00:46 мск. В 00:56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока и спутника, после чего «Фрегат» успешно довывел спутник на расчетную орбиту.

Отмечается, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

13 июня стало известно, что все 600 космических аппаратов перспективной российской глобальной спутниковой системы «Сфера», предшественником которой являются ГЛОНАСС, могут быть запущены тяжелой ракетой «Ангара-5». Семейство российских ракет «Ангара» разрабатывается последние 20 лет. Носители легкого и среднего классов запускали всего по разу (в 2014-м году). Пуск тяжелой «Ангары» оценивается в 100 миллионов долларов, что в 1,7 раза дороже российского «Протона» и американского Falcon 9.

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