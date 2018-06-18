В Иране казнили напавшего на полицейских водителя

Водителя автомобиля, сбившего насмерть трех полицейских в иранской столице Тегеране, приговорили к повешению. Казнь уже привели в исполнение, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, Мохаммад Салас умышленно наехал на сотрудников полиции во время беспорядков в иранской столице в феврале этого года. Свою вину мужчина признал. По его словам, в момент совершения преступления он был в гневе.

Всего в ходе столкновений между полицией и представителями местной религиозной общины суфиев «Дервиши Гонабади» погибли 5 полицейских, пострадали 30 человек, передавало агентство Reuters. Также сообщалось о 300 арестованных.

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Дервиши вышли на улицы иранской столицы после того, как появились сообщения о возможном аресте суфийского лидера, бывшего министра юстиции страны Нурали Табандеха (Nourali Tabandeh), который тесно связан с активистами-либералами. По сведениям агентства, протестующие требовали освобождения других дервишей и ослабления религиозного давления со стороны властей.

Суфии — одна из самых мирных исламских сект. Несмотря на давление иранских властей, до этого они не вступали в конфронтацию с правительственными силами. Несмотря на то что «Дервиши Гонабади» называют себя суннитами, правительство считает их еретической организацией, находящейся под влиянием иностранных государств.

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