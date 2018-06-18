Путешественники получили чемоданы с зарядным устройством

Компания Montblanc, производитель пишущих инструментов, часов и аксессуаров, выпустила новую коллекцию багажа Montblanc #MY4810. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в понедельник, 18 июня.+

Чемоданы из натуральной кожи подходят под параметры ручной клади и предусматривают особые отделения для удобного размещения зарядного устройства, ноутбука и других гаджетов. Колеса с подшипниками изготовлены в Японии, они вращаются на 360 градусов и обеспечивают плавность хода.

Фото: Montbalnc 1 /5

Разработанная в Германии конструкция регулируемой выдвижной ручки позволяет выбрать необходимую длину. Лицевая сторона покрыта рифлением с мотивом паттерна Montblanc M, а боковая вставка выполнена из кожи: на нее можно нанести инициалы владельца.

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Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо пишущих инструментов, выпускает сложные механические часы, украшения, аксессуары и сумки из кожи. В мае 2018 года компания представила линию аксессуаров из кожи в коллекции Montblanc Sartorial с камуфляжным принтом: сумку для документов небольшого размера со съемным регулируемым плечевым ремнем и небольшой рюкзак.

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