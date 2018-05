Любителям Вагнера предложат писать пером

Компания-производитель часов и пишущих инструментов Montblanc выпустила лимитированную коллекцию Montblanc Patron of Art Homage to Ludwig II в серии «Покровители искусства». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании.

Линия получила название в честь баварского короля-мецената Людвига II (1845-1886), под покровительством которого немецкий композитор Рихард Вагнер создал несколько своих известных произведений: оперы «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры» и «Парсифаль».

Фото: Montblanc 1 /2

Основной мотив дизайна Patron of Art Homage to Ludwig II Limited Edition 4810 — лебедь, который считался символом Людвига II. Колпачок ручки покрыт полупрозрачным лаком с гильошированным узором в виде белых перьев, а клип с золотым напылением цвета «шампань» повторяет изгиб шеи и форму головы лебедя. Верхнюю часть корпуса из золота украшает гравировка с мотивом королевской печати баварского монарха, а колпачок венчает стилизованная королевская корона. Перо из цельного золота 750-й пробы украшено гравировкой с изображением возведенного по приказу короля замка Нойшванштайн.

Также в коллекции представлены ручки Patron of Art Homage to Ludwig II Limited Edition 888 с изображениями птиц и цветов в духе настенных росписей тронного зала замка Нойшванштайн, выгравированными на поверхности корпуса из цельного золота, и пишущие инструменты Patron of Art Homage to Ludwig II Limited Edition 40, выпущенные в 40 экземплярах (в возрасте 40 лет король Людвиг II умер): их корпус выполнен из цельного золота 750-й пробы оттенка «шампань». Колпачок декорирован гильошированным орнаментом под лаковым покрытием белого цвета и золотой инкрустацией с ручной гравировкой с изображением льва, символа Баварии.

Материалы по теме Старое время Часовые мануфактуры отмечают юбилеи и вспоминают свою историю

Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо пишущих инструментов, выпускает сложные механические часы, украшения, аксессуары и сумки из кожи. Зимой 2018 года компания представила новые модели сумок и рюкзаков в коллекции Meisterstück Soft Grain.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!