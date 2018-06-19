Российским поклонникам суперкаров предложили суперчерную машину

Итальянский автопроизводитель Maserati представил в России новую версию внедорожника Levante — Levante Nerissimo — с полностью черным кузовом.

Версия разработана для моделей Levante, а также Ghibli и Quattroporte, представлена в модификации GranSport. Верхняя часть решетки радиатора, трезубец, боковые воздухозаборники, задние стойки и эмблема Maserati отделаны черным хромом, а решетка радиатора, дверные ручки, насадки выхлопной трубы и оконные рамки выполнены в эксклюзивном черном цвете. Черная также отделка противотуманных фар и 20-дюймовые литые диски Urano. Для модели Levante доступна в качестве дополнительной опции черная обводка.

Фото: Mazerati 1 /3

Салон тоже выдержан в черном цвете. Отделка может быть выбрана из трех вариантов цветов: Dark Mirror, Black Piano и Carbon.

Материалы по теме С трезубцем наголо Как водить Maserati и почему это стоит делать именно сейчас

В 2017 году продажи автомобилей Maserati в России составили 382 экземпляра. Это почти в восемь раз больше, чем в 2016 году. Рост связывают с успехом внедорожника Maserati Levante, появившегося на российском рынке в конце 2016 года. Россияне купили 345 экземпляров этой модели (90 процентов от числа всех проданных автомобилей). Кроме того, в 2017 году были приобретены 23 бизнес-седана Ghibli и 14 спортивных седанов Quattroporte.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!