Радость футбольных болельщиков покажут в прямом эфире

Социальная сеть «Одноклассники» предложила блогерам, футбольным болельщика и всем желающим публиковать видео и трансляции, на которых те выражают эмоции по поводу чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в блоге соцсети.

Публикации предлагается сопровождать хештегом #вестисполей. Автор лучшей трансляции посетит страну, сборная которой победит на ЧМ-2018.

Под хештегом уже можно найти множество трансляций, на которых зарубежные болельщики гуляют на Никольской улице в Москве, моменты празднования победы сборной России в фан-зоне на Воробьевых горах, кадры с фестивалей болельщиков в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также прямые эфиры и видео из Казани, Калининграда и Сочи. В дальнейшем видео появятся и из других городов чемпионата мира.

Видео будут доступны на специальной витрине в футбольном приложении ОК. Там же публикуются результаты и календарь матчей, последние новости ЧМ-2018, составы команд и статистика турнира.

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