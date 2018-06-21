Болельщики из Китая перепутали Вологду и Волгоград

Китайские болельщики не смогли сесть на поезд в Волгограде, потому что он отправлялся из Вологды. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, болельщики из Китая не могли найти свой поезд в расписании: «Было начало первого ночи, в 1:37 у него было отправление по билету. Посмотрели внимательнее на билет, и оказалось, что он должен был ехать из Вологды, а находился (китайские болельщики — прим. «Ленты.ру») в этот момент в Волгограде».

«Следом за ним подошли две дамы, тоже из Китая, с той же самой проблемой. Им объяснили, что Вологда и Волгоград находятся на расстоянии около тысячи километров друг от дружки, но иностранным болельщикам не всегда можно это понять самим», —добавил министр.

Болельщиков посадили на другой поезд, который отправлялся через два с половиной часа.

Несмотря на то что сборная Китая не попала на ЧМ-2018, Россию, по данным Global Times, во время мирового первенства планируют посетить не менее ста тысяч китайских болельщиков.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

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