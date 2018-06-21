Литва признала бойкот чемпионата мира по футболу в России бессмысленным

Бойкот чемпионата мира по футболу в России, о котором ранее заявили политики ряда стран, не несет никакого эффекта. Об этом в четверг, 21 июня, в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Видео доступно в YouTube.

«По-моему, [эффект от бойкота] не очень чувствуется. Главное, что сама идея организовать чемпионат в России... По-моему, это плохая идея. Это немножко наивность», — сказал министр.

«Спорт не может быть политикой, культура не может быть политикой, но, к сожалению, в этой стране [России] сейчас все является политикой. Это еще один рычаг для пропаганды — оказаться в центре внимания, имея какие-то иллюзии, что это немножко улучшит имидж в международном плане. Думаю, этого не будет, но и эффекта от бойкота я тоже не вижу», — добавил Линкявичюс.

В начале марта о грядущем бойкоте мундиаля заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он указал, что официальные лица и чиновники не поедут на первенство, если будет доказана причастность российских властей к отравлению в Великобритании российского шпиона Сергея Скрипаля. К Лондону присоединились власти Исландии, Польши и Австралии, а в середине июня Джонсон признал невозможность бойкота чемпионата мира.

Глава МИД Литвы в конце мая назвал проведение мундиаля в России глупой идеей. По его мнению, «в этой стране все крутится вокруг политики». «Поставить спорт и культуру в центр внимания всегда хорошо для пропаганды», — сказал Линкявичюс. Сборная Литвы в турнире участия не принимает.

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