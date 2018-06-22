Аргентинский болельщик грязно оскорбил россиянку и поплатился

El principe eternamente solo / YouTube

Болельщик сборной Аргентины Фернандо Пенови, заставивший россиянку повторять на испанском языке фразы непристойного содержания, лишился права посещать матчи чемпионата мира по футболу. Об этом в Twitter написала министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич.

«Сексистское и неуважительное поведение. После того, как российские власти рассмотрели наше обращение, аргентинец, который использовал молодую россиянку, не сможет больше войти на стадион», — заявила Буллрич.

Пенови опубликовал видео, где он просит молодую россиянку, не знающую испанского языка, повторять за ним ругательства. На это обратили внимание в Аргентине и попросили привлечь фаната к ответственности. Издание Ciudad Magazine сообщило, что аргентинец уже принес публичные извинения.

Ранее стало известно, что против бразильских болельщиков, также непристойно пошутивших над россиянкой, завели уголовное дело. Одного из участников произошедшего, сотрудника авиакомпании LATAM Airlines Brasil Фелипе Уилсона, уволили с работы.

В своем первом матче на мундиале аргентинцы сыграли вничью с командой Исландии (1:1). Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в этой встрече не реализовал пенальти. 21 июня сборная Аргентины в рамках второго круга группового этапа чемпионата мира крупно проиграла хорватам (0:3).

Чемпионат мира продлится до 15 июля. В заключительном матче группы D Аргентина сыграет с командой Нигерии. Встреча пройдет 26 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

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