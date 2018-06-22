Названы плюсы повышения пенсионного возраста

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's считают, что грядущая пенсионная реформа окажет позитивное влияние на экономическую ситуацию в России, снизив нагрузку на бюджет и увеличив число трудоспособных граждан. Об этом сообщает РБК.

По оценкам агентства, предложенное повышение пенсионного возраста позволит увеличить число работающих граждан на 12 миллионов, до 92 миллионов человек в 2036 году, против его сокращения на 3,2 миллиона человек, согласно ранним прогнозам Росстата.

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Кроме того, повышение пенсионного возраста снизит финансовую нагрузку на бюджет и повысит устойчивость государственных финансов, так как расходы на пенсионное обеспечение граждан являются самой затратной статьей в бюджете, считают в Moody's.

Аналитики также ожидают, что наряду со снижением бюджетной нагрузки проведение пенсионной реформы в долгосрочной перспективе повысит финансовую стабильность в России в целом. Этому будет способствовать увеличение доли занятых граждан.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

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